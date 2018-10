En ningún caso esta película es una apología de ese señor: Bardem sobre Loving Pablo

Javier Bardem, uno de los actores españoles más importantes en Hollywood habló con la W sobre su participación reciente en las películas "Loving Pablo" y "Todos lo saben", en la primera dando vida a Pablo Escobar, y en la segunda a Paco, dos personajes con energías diferentes, según afirmó el actor.

Sobre el reto de encarnar a Pablo Escobar, el actor ganador del Oscar, explicó que a diferencia de otros villanos que ha interpretado para cine, el reto de darle vida a Escobar era difierente, "he hecho varios villanos, oscuros, hechos para puro entretenimiento, pero este personaje es realmente maligno, la gente que mató y el daño que hizo fue real", argumentando que en este caso la libertad para crear un personaje está limitada, refiriendose a que tenía que buscar cercanía con un persoanje que fue real.

"Como actor tiene que hacer el mayor esfuerzo por hacer justicia al personaje real, no por justificarlo", afirmó, a la vez que confesó que durante el rodaje de la película personas se le acercaron para pedirle que no hiciera del personaje algo "cool", pensando en no volverlo un héroe, más aún cuando la película podría llegar a ser vista por niños.

"El Pablo Escobar nuestro tenía que acercarse al monstruo, hemos puesto toda la carne en el asador para hacerlo", dijo Bardem para explicar que trabajó juiciosamente en la construcción del personaje.

Sobre el impacto personal que tuvo para él meterse ne la piel de el capo del cartel de Medellín, dijo que "hay cosas ahí que te hacen mal, tienes que mirar que parte de eso tienes dentro de tí para usarlo", describiendo a Escobar como un hombre muy inteligente, pero que estaba obsecionado con el poder, poseer y ver hacia lo oscuro.

Cuando habla de la película Bardem hace la aclaración sobre que en ella se buscó plasmar de la manera más neutral la realidad que vivó Colombia durante dichas décadas, haciendo enfasis en que "en ningún caso esta película es una apología de ese señor".

Sobres los Pablo Escobar que se han puesto en escena previamente en cine y televisión, afirmó que los trabajos hechos por Andrés Parra y Del Toro son fantásticos, pero afirmó que cuando decidió hacer la película nunca pensó en competir con ellos, sino en hacer un Pablo Escobar lo más cercano a la realidad posible.

También se refirió a la extraña mezcla de acento paisa hablado en inglés que marca la película, y confesó que fue una de las discusiones que se dió previo al rodaje, llegando a la conclusión de que era necesario hacerlo debido a la magnitud de la inversión del rodaje.

Exaltó la ayuda que recibió por parte de la actriz colombiana Julieth Restrepo, quien en la cinta encarna a su esposa, con quien dice, preparaban la escena con métodos de improvisación en español, trabajando el acento paisa, para posteriormente imprimirlo en la escena grabada en inglés. "Es grato trabajar con una buena actriz".

Destacó la calidad del trabajo de Restrepo, y manifestó que fue "un lujo trabajar con ella y con los actores colombianos", recordando que él y su esposa en la vida real, la actriz Penélope Cruz, eran "los actores extranjeros que veníamos a representar una historia local", explicando que entendían que la historia que venían a contar era una que había causado mucho dolor al país, "estar en Colombia fue un reto de poder estar a la altura de la exigencia histórica y actoral", dijo.

En diálogo con La W, el actor español también habló de lo que significó para él actuar al lado de su esposa, quien encarnó a la periodista Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar, y en cuyo libro se basa la película. "Hubo momentos difíciles para ella. Dejó en ella un par de días de resaca emocional", comenta cuando habla de cómo la relación en la ficción, y algunas escenas fuertes entre los dos personajes, se reflejaban de momento en su relación real. Para Bardem, es positivo en ese caso que los dos sean actores tan consagrados, pues ello les permitía manejar las secuelas emocionales que ello podría dejar.

Al final de la entrevista, Julio Sánchez rewcordó una entrevista adelantada a la periodista Virginia Vallejo quien confesó no haber tenido mucho que ver con la película, más allá de la referencia al libro, y quien en su momento lamentó no haber podido ayudar a Cruz a modelar la voz y construir el personaje con el que ella la encarnaría.

De la primera vez que actuaron juntos en el film "Jamón Jamón", rodaje en que se conocieron, dijo que "ella conserva la belleza y la juventud, los dos conservamos el miedo y la inseguridad necesaria para seguir en esto, y las ganas de seguir creciendo", afirmando a su vez que para él, lo más reciente que hubiera hecho un actor siempre tiene que ser lo más importante, y que tiene que poner "toda la carne en el asador".

También tuvo espacio para hablar de Paco, su personaje en la película "Todos lo saben", cinta que también compartió con Cruz, a quien describió como algo contrario a Escobar, "es un bálsamo para el actor que lo interpreta", y manifestó que la personalidad inocente y servicial del personaje "es el espíritu con el que te quieres quedar después del rodaje".

Sobre su futuro, dijo que "le queda todo por hacer", y confesó que es autocrítico con su trabajo, y que le emociona sentir no ser perfecto porque ello le permite la opción de ser aún mejor.

Al ser indagado sobre el crecimiento de Netflix, señaló que no tiene una opinión muy definida sobre el tema porque es de las personas que "no tienen tiempo para ver series", pero aclaró que muchas veces la experiencia para la audiencia no es la misma, haciendo enfasis en que hay productos que se piensan para ser vividos en una experiencia cinematográfica, que al ser llevada a la televisiva se queda corta.

Resaltó la importancia del movimiento #Metoo, pero resaltó la importancia de cuidarse en "tener cuidado con enjuiciar muy rápido", recordando los peligros de la acusación popular, y refiriendose a lo dañino de esta, hablando puntualmente del caso del cineasta Woody Allen, acusado de abuso sexual en la industria, quien pese a que judicialmente comprobó su inocencia, la sanción soicial sigue operando contra él.

Afirmó que confía en la inocencia de Allen, y que volvería a trabajr con el mientras no se le demuestre delito.