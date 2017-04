¿Es Tom Hiddleston demasiado 'pedante' para encarnar a James Bond?

Aunque puede presumir de ser uno de los actores británicos más cotizados y reputados del momento, lo cierto es que las probabilidades de que Tom Hiddleton se convierta en el nuevo James Bond, después de que el actual poseedor del título, Daniel Craig, anunciara que no tenía intención de volver a enfundarse el famoso esmoquin del espía británico, son cada vez más escasas.



O al menos eso se desprende de la supuesta animadversión que la productora de la famosa franquicia, Barbara Broccoli, sentiría hacia el intérprete al entender que su reciente romance con la cantante Taylor Swift, o el desafortunado y condescendiente discurso que ofreció recientemente en la gala de los Globos de Oro, le habrían llevado a ofrecer una imagen demasiado "petulante" ante el público.



"A Barbara Broccoli no le gusta Tom Hiddleston, porque le parece un tipo demasiado engreído y petulante, además de que le falta corpulencia para interpretar a un tipo como James Bond", asegura una fuente al diario The New York Post.



Por el momento, y a falta de un sustituto adecuado para dar continuidad al legado de Daniel Craig, la propia Barbara estaría haciendo todo lo posible por convencerle de que repita al menos una vez más en el papel del agente secreto más famoso del mundo, hasta el punto de haber contado con él para una nueva versión teatral de 'Othello' que, a juicio del propio Craig, le habría proporcionado el reconocimiento que necesitaba en sus intentos de consagrarse como un actor "serio".



"Daniel está muy satisfecho con su trabajo en 'Othello' y la verdad es que la obra ha tenido muy buenas críticas. Le está muy agradecido a Barbara por haber producido la obra y parece que ahora las negociaciones van de nuevo por el buen camino. La próxima película ya tiene guion y tan pronto como Daniel se comprometa a hacerla, empezará el rodaje", apunta el mismo informante, dando así por finalizada, al menos temporalmente, la carrera para encontrar al que sería el décimo James Bond de la legendaria saga de acción.