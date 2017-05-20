Especial Julio DJ: Las mejores canciones dance de los 70

PRIMERA HORA
NEVER CAN SAY GOODBYE - GLORIA GAYNOR
DON’T LEAVE ME THS WAY - THELMA HOUSTON
BORN TO BE ALIVE - PATRICK HERNANDEZ
FLY ROBIN FLY - SILVER CONVENTION
COME TO ME - FRANCE JOLI
NO MORE TEARS - BARBRA STREISAND Y DONNA SUMMER.
LETS ALL CHANT - MICHAEL ZAGER BAND
BOOGIE OOGIE OOGIE - A TASTE OF HONEY
INSTANT REPLAY DAN HARTMAN
DISCO INFERNO - THE TRAMPS
SEGUNDA HORA
WE ARE FAMILY - SISTER SLEDGE
I VE GOT THE NEXT DANCE - DENIECE WILLIAMS
YOU SHOULD BE DANCIN - BEE GEES
YMCA - VILLAGE PEOPLE
CAWASH – ROSE ROYCE
I FEEL LOVE - DONNASUMMER
MORE MORE MORE - ANDREA TRUE CONECTION
SHAKE YOUR BOOTY - KC AND THE SUNSHINE BAND
DADDY COOL - BONEY M
WORKIN MY WAY BACK TO YOU - THE SPINNERS
TERCERA HORA
DANCER - GINO SOCCIO
I LOVE MUSIC - THE OJAYS
DANCE - SYLVESTER
LAST DANCE - DONNA SUMMER
LE FREAK - CHIC
DO WHAT YOU WANNA DO - T-CONNECTION
BRAZIL - THE RITCHIE FAMILY
DANCE DANCE DANCE - CHIC
HOT STUFF - DONNA SUMMER
BAD LUCK - HAROL MELVIN AND THE BLUE NOTES
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