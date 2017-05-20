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Julio Sánchez Cristo DJ

Julio Sánchez Cristo

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Especial Julio DJ: Las mejores canciones dance de los 70

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

Julio DJ . Foto:

20/05/2017 - ( hace 1 horas )

PRIMERA HORA

NEVER CAN SAY GOODBYE  - GLORIA GAYNOR 
DON’T LEAVE ME THS WAY -  THELMA HOUSTON
BORN TO BE ALIVE - PATRICK HERNANDEZ 
FLY ROBIN FLY - SILVER CONVENTION 
COME TO ME - FRANCE JOLI 
NO MORE TEARS -  BARBRA STREISAND Y DONNA SUMMER. 
LETS ALL CHANT -  MICHAEL ZAGER BAND 
BOOGIE OOGIE OOGIE - A TASTE OF HONEY 
INSTANT REPLAY DAN HARTMAN 
DISCO INFERNO - THE TRAMPS 

SEGUNDA HORA

WE ARE FAMILY - SISTER SLEDGE                                                     
I VE GOT THE NEXT DANCE - DENIECE WILLIAMS                               
YOU SHOULD BE DANCIN - BEE GEES                                               
YMCA - VILLAGE PEOPLE                                                                   
CAWASH – ROSE ROYCE                                                                        
I FEEL LOVE -  DONNASUMMER                                                        
MORE MORE MORE - ANDREA TRUE CONECTION                            
 SHAKE YOUR BOOTY - KC AND THE SUNSHINE  BAND              
DADDY COOL - BONEY M                                                                
 WORKIN MY WAY BACK TO YOU - THE SPINNERS                                 

TERCERA HORA

DANCER - GINO SOCCIO
I LOVE MUSIC - THE OJAYS
DANCE - SYLVESTER
LAST DANCE - DONNA SUMMER
LE FREAK - CHIC
DO WHAT YOU WANNA DO - T-CONNECTION
BRAZIL - THE RITCHIE FAMILY
DANCE DANCE DANCE - CHIC
HOT STUFF - DONNA SUMMER
BAD LUCK - HAROL MELVIN AND THE BLUE NOTES

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