¿Estará Wolverine en Avengers: End Game?

Google ha dejado a todos los seguidores de Hugh Jackman, con una expectativa bastante alta debido a la interpretación de su personaje ‘Wolverine’.

Luego de anunciar su retiro de este personaje, en días pasados el actor reconoció en una entrevista que solo sí se le incluye en Avengers podría retomar su personaje; por ello ante este suceso Google incluyó este personaje en un post, donde se ve compartiendo junto a Thor, Ironman, Hulk, entre otros.

Los cibernautas no dejaron pasar esta oportunidad, y capturaron pequeños videos donde se podría dar la sorpresa de la inclusión de este personaje, y aunque muchos dominan que es un gran error lo hecho por la compañía, muchos seguidores se han manifestado diciendo que sería una muy buena idea incluirlo, y que sería parte fundamental para lograr vencer a los villanos.

@Russo_Brothers your avatar explains my face when Google told me that @RealHughJackman was on Avengers end game .. my heart can take so much 🥺me wishing it is true 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄 pic.twitter.com/B0TLzX3AyO