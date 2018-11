Este es el hombre más sexy del mundo

El actor británico Idris Elba es el hombre más sexy del mundo. Ante este reconocimiento el actor afirmó que se siente "honrado y agradecido" por el nombramiento.

Elba mostró su sorpresa a través de su cuenta de Twitter por haber recibido esta distinción: "¿Quién lo hubiera imaginado?", se preguntó, y dio las gracias a la publicación y a los fans por votarle como el "Hombre vivo más sexy 2018".

El hombre, de 46 años, es el tercer inglés que recibe el reconocimiento de People después de que el actor Jude Law lo obtuviera en 2004 y el futbolista David Beckham en 2015.

Entre sus nuevos proyectos se encuentra la serie cómica que se estrenará en la plataforma Netflix "Turn up Charlie", que produce y protagoniza, y el papel de villano en "Hobbs and Shaw", una cinta escindida del universo "Fast and Furious".