Este es el hombre que bajó 70 kilos al volverse vegano

En la actualidad, la comida vegana se ha convertido en un estilo de vida para muchas personas en el mundo. De hecho, es uno de los términos más buscados en Google por todo el planeta.

El veganismo consiste en eliminar de la dieta todo producto de origen animal como la carne, huevos o leche de vaca. Lo cierto es que esta es una tendencia que crece y que está llenando de curiosidad a muchos. De hecho, según el informe «Top Trends in Prepared Foods 2017», el 6% de los consumidores norteamericanos se declaran abiertamente veganos, lo que supone un crecimiento del 500% desde 2014.

Elegir esta dieta ayuda a prevenir algunas enfermedades, contribuye con el cuidado del medio ambiente y evita el sufrimiento de los animales en las granjas y criaderos industriales.

Eddie Garza, que desde hace 15 años es vegano, nos contó que escogió este estilo de vida porque le ayudó a reducir su sobrepeso de manera espeluznante, “yo pesaba más de 140 kilos. Durante esa época, era prediabético y me encontraba muy deprimido. Me enfermaba fácilmente y siempre me lastimaba los tobillos si caminaba demasiado. Una amiga me ayudó y me puso en un reto muy sencillo: dejar de comer carne y productos de origen animal poco a poco. Después de cinco años me había convertido en vegano y perdí más de 70 kilos”.

Además, aseguró que su estabilidad emocional también cambió, porque “hoy en día tengo una vida sumamente completa y feliz”.

Actualmente, Eddie se ha convertido en uno de los chefs veganos más reconocidos en América, no solo por cocinar bajo esta tendencia, sino porque ha logrado adaptar platos tan conocidos como los tacos o la bandeja paisa a recetas veganas. Y es que, existe la creencia de que los alimentos que no contienen proteína animal (carne) o alimentos de origen animal no tienen el mismo sabor que tendría un plato que si lo contiene, sin embargo, él nos demuestra que no es así.

El chef tiene un libro llamado ¡Salud! Vegan Mexican Cookbook y en sus redes sociales (@theeddiegarza) demuestra que se puede comer saludable y seguir disfrutando los sabores que encantan de la cocina latina.

¿Qué es lo primero que debe tener en cuenta alguien que quiere volverse vegano? De acuerdo con Eddie, "cuando estás comenzando cualquier reto es importante a planificar. Recomiendo hacer un plan de comidas para la semana. Yo comencé con “veganizar” mis recetas favoritas, sustituyendo caldo de pollo con caldo de vegetales para arroz y sopas y sustituyendo carnes con legumbres, tal como una ensalada de garbanzos en lugar de atún." Finalmente asegura que la culpa no es buena consejera "Si accidentalmente comes algo que no es vegano no te tienes que castigar. Siempre puedes comenzar de nuevo en tu próxima comida".

Estas son algunas recetas veganas que la gente normalmente no creería, entre los que esta la bandeja paisa, tacos y postres.

BANDEJA PAISA VEGANA



Cortesía equipo de prensa Eddie Cortesía equipo de prensa Eddie

Para la bandeja paisa, es necesario cambiar el chicharrón, la carne y el chorizo, estás son las opciones que propone Eddie:

Chicharrón de Tofu



Ingredientes:

1 libra de tofu firme, escurrido

3 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de paprika ahumada

1 cucharada de vinagre de vino rojo

1 cucharada de aceite de ajonjolí

2 dientes de ajo, picados finamente

Aceite de oliva para saltear



Preparación:

1. Cortar el tofu en 4 filetes y secarlos con papel absorbente.

2. En un bol, batir salsa de soja, paprika ahumada, vinagre de vino rojo, aceite de ajonjolí y ajo.

3. Marinar los filetes de tofu con la mezcla por a lo menos 4 horas. Entre más tiempo se deja marinar el tofu, más fuerte será el sabor.

4. Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio lento. Saltear filetes por 7-10 minutos en cada lado, hasta que se doren al gusto.

5. Retirar del fuego y servir.



Chorizo de Garbanzos



Ingredientes:

• 1 ½ cucharadas de aceite de oliva

• ¼ de cucharadita de sal

• ½ taza de cebolla amarilla, finamente picada

• 4 dientes de ajo, picados

• ½ cucharadita de comino molido

• ¼ cucharadita de tomillo seco

• ½ cucharadita de orégano mexicano seco

• ¼ cucharadita de pimienta negra

• ¼ de cucharadita de canela en polvo

• ⅛ cucharadita de clavo molido

• 1 cucharadita de cilantro molido

• ½ cucharadita de pimentón

• ½ cucharadita de polvo de chile chipotle

• 1 cucharadita de polvo de chile (chili powder)

• 2 ½ cucharadas de tomates deshidratados, finamente picados

• 1 lata (440 g) de garbanzos, escurridos y enjuagados

• 1 cucharadita de salsa de soja

• 2 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana



Preparación:

1. En una sartén grande, agregar la cebolla, el ajo, y sal. Saltear por 5-6 minutos o hasta que se dora un poco la mezcla.

2. Agregar las especias secas y tomates secos. Mezclar bien.

3. Agregar los garbanzos, la salsa de soja, y vinagre. Revolver hasta que se mezclen.

4. Machacar la mezcla ligeramente hasta que los garbanzos se desmoronen. Mezclar bien y cocinar para 5-7 minutos, revolviendo de vez en cuando.

5. Servir con taquitos, mollete, o cualquier desayuno que utiliza el chorizo.

Para el postre, está es la sugerencia del chef.



Carne Molida de Soja



2 tazas de soja texturizada (proteína vegetal texturizada)

2 tazas de caldo de vegetal

2 cucharadas de aceite de vegetal

½ cebolla mediana, picada finamente

2 dientes de ajo, picados finamente

1 cucharada de comino en polvo

1 cucharada de paprika ahumada

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta negra a gusto1

1. En un bol grande, añadir soja texturizada y caldo de vegetal y dejar reposar por 5-10 minutos.

2. En una sartén grande, calentar el aceite en fuego medio alto y saltear cebolla y ajo por 5-7 minutos, revolviendo de vez en cuando. Agregar comino, paprika ahumada, orégano, sal y pimienta y mezclar bien. Agregar soja texturizada y mezclar.

3. Cocinar por 7-10 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que la mezcla se dore un poco. En caso necesario, agregar más aceite.

4. Retirar del fuego y servir.

COCTEL DE BAYAS, COCO Y CREMA BATIDA







Para la crema batida:

• ½ taza de aquafaba (el jugo de garbanzos enlatados) • ¼ taza de azúcar mascabada • ½ taza de extracto de vainilla Para el coctel: • 2 tazas de moras • 2 tazas de fresas, cortadas en rodajas • 1 taza de coco rallado

Preparación: Para preparar la crema batida: 1. En un recipiente hondo, batir el aquafaba en alta velocidad hasta que se espume. 2. Agregar azúcar y vainilla. Batir hasta que la espuma agarre consistencia y tenga picos. Reservar.

Para preparar el coctel: 1. En una copa de coctel, añadir las moras, fresas y coco en capos. Tapar el coctel con crema batida. 2. Repetir el mismo proceso con el resto de los cocteles.