Este sería el nuevo amor de Demi Lovato

La cantante Demi Lovato estaría en una relación sentimental con el fundador de la marca Enfants Riches Deprimes, Henry Levy.

Los rumores de la relación surgieron el pasado noviembre cuando se los vio de la mano en un restaurante de Beverly Hills.

Ahora el Us Weekly compartió unas imágenes de la pareja dándose un tierno beso a la salida de un restaurante de sushi en Malibú, California, Estados Unidos.

Demi Lovato and clothing designer Henry Levy seem to be heating up! https://t.co/Ub2LVY6S6k — Us Weekly (@usweekly) 10 de diciembre de 2018

Al parecer el diseñador ha sido de vital importancia en la recuperación de Lovato, quien sufrió una sobredosis que casi acaba con su vida en julio pasado.

Por el momento, según algunos medios locales, la intérprete de Tell me you love me planea seguir en tratamiento hasta 2019.