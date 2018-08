Esto es un casco de guerrera, la lucha que tenemos para salir adelante: Manuela Estévez

La presentadora Manuela Estévez habló con Vicky Dávila sobre esta enfermedad que padece y explica que la esclerodermia llega sin ninguna razón ni oportunidad de cura.

Estas son las mejores frases de Manuela Estévez:

Esto es para que la gente entienda que hay que salir adelante con pelo o sin pelo.

Después de muchos “¿por qué a mí?”, tuve una lección de humildad y dije: “¿por qué no a mí?” Entendí que no se me iba a acabar el mundo.

Tuve mucho apoyo del canal y me dijeron que si me sentía lista luego del trasplante y presentar calvita, que ellos me apoyaban.

Fue lo más gratificante saber que podía estar ahí sentada. Cada emisión me repito: "esto es por las personas calvas, por las personas que tienen un cambio físico por algún tratamiento". Fue una labor que hacía por mí y por los demás.

No fui capaz de usar turbantes porque sentía que escondía algo y definitivamente después del trasplante no iba a ser la misma mujer y quería que la gente viera lo bonito que es llevar esta calva.

Las calvitas que pasamos por procesos médicos nos deben mirar con admiración y no con lastima.

Cuando la gente se acerca a decirme "se te ve súper bonita esa calva" es muy gratificante.

Empecé a cortármelo cuando me dijo el médico y me dijo que se me iba a caer el pelo, 31 años de la vida teniendo el cabello largo y después tenerlo cortico es impresionante.

No soy la católica que va todos los domingos a misa, pero yo empecé a hablar con Dios pero me pasó algo muy bonito, me empezaron a llegar libros e imágenes de los ángeles y es como el canal con el que puedo estar conectada con Dios y con ellos.

Empecé a entender que ese ego del “¿por qué a mí? se estaba bajando. Eso es un ego y uno tiene que entender que a todos los procesos debe sacarles el mejor provecho, Entendí que en los medios podía transmitir un mensaje de positivismo.