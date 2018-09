Estudio revela que 60 % de millenials colombianos temen cumplir sus sueños

Un estudio realizado por la firma Cifras y Conceptos reveló que el 53 % de los colombianos temen cumplir sus sueños, cifra que aumenta para el caso de los millenials, donde se ubica en el 60 %.

"Con este estudio pudimos evidenciar que el 93 % de los colombianos tienen algún sueño que no han logrado hacer realidad, y cuando les preguntamos las razones, predominó el miedo como limitante", dijo Cesar Caballero, gerente de Cifras y Conceptos.



Caballero señaló además que el temor al fracaso, quedar mal ante la sociedad y no llegar a ser "lo suficientemente bueno" en las labores completan la lista de temores.



Entre los motivos para no cumplir sus sueños un 53 % destacó que se debe a no tener dinero o recursos suficientes, un 36 % dijo que por falta de tiempo y un 8 % por falta de oportunidades en el país.



Sin embargo, Caballero destacó que el 47 % de los colombianos "han hecho algo para hacer realidad esa pasión o sueño que quieren cumplir".



El documento detalló además que el 84 % de los encuestados creen que de cumplir sus aspiraciones aportarían "mucho más" a la construcción de un mejor país.