Exactor de "Glee" no volverá a interpretar personajes homosexuales

El actor Darren Criss quien se ha consagrado como todo un ídolo televisivo gracias a su participación en series como 'Glee' o 'American Crime Story', quiere evitar encasillarse en determinados papeles y asegurarse de que sean verdaderos homosexuales quienes encarnen a estos personajes

Independientemente de los buenos resultados que ha venido cosechando con ello y de las oportunidades que le brindaría para seguir afianzándose como uno de los intérpretes más cotizados del momento, el actor Darren Criss, protagonista de series como 'Glee' o la premiada 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', ha anunciado que no volverá a encarnar personajes homosexuales en el futuro cercano para evitar encasillarse y, sobre todo, dejar un hueco libre para que sean verdaderos artistas de la comunidad LGTBQ quienes se encarguen de interpretar estos papeles.



"Existen numerosos personajes de este tipo que me parecen maravillosos, pero sinceramente quiero asegurarme de que no me convierto en el típico hombre heterosexual que acaba especializándose en personajes homosexuales... Ha sido un placer poder hacer esos trabajos y lo digo precisamente porque todos estos personajes, que son maravillosos desde el punto de vista dramático, han supuesto una experiencia muy enriquecedora para mí", ha explicado a la revista Bustle.



El artista de 31 años, quien anunciaba el pasado mes de enero que se había comprometido finalmente con su novia de los últimos siete años, la productora Mia Swier, no podría sentirse más "agradecido" de haberse podido adentrar en la retorcida mente de uno de los asesinos más notorios de la historia, Andrew Cunanan, en la aclamada miniserie de Ryan Murphy en la que se desgranan tanto los preparativos como las motivaciones del impactante crimen que acabó con la vida del aclamado diseñador italiano en el verano de 1997.



"Mi reacción inicial ante la propuesta fue la de: 'Guay, me encantaría hacer esto'. Pero tampoco me lo tomé del todo en serio y pensé que en algún momento se le olvidaría [a Ryan Murphy]. Pero se mantuvo fiel a su palabra y me dio un personaje fascinante y lleno de matices. Creo que la serie refleja a la perfección tanto lo mejor de él como, por supuesto, lo peor, y aunque los actores estamos acostumbrados a ponernos en la piel de gente que no somos, al mismo tiempo no pude evitar sentir que tenía algo en común con el personaje, aunque fuera muy poco y me costara admitirlo", ha reflexionado.