Fallece Louise Hay, pionera de los libros de autoayuda

Nueva York, 31 ago (EFE).- La escritora estadounidense Louise Hay, autora y pionera de exitosos libros de autoayuda y crecimiento personal, que han vendido millones de copias alrededor del mundo, falleció de causas naturales mientras dormía, a sus 90 años, informó hoy la Fundación Hay.

La famosa autora, que nació en octubre de 1926 en California, inició en 1970 su trabajo en Nueva York, en la Iglesia de Ciencias Religiosas, donde se convirtió en una popular oradora y de inmediato en consejera de quienes la frecuentaban, señala un comunicado de la Fundación Hay.

Indica además en su página web que los consejos que dio fueron la base de su famoso libro "You can Heal your Life" (Usted puede sanar su vida).

La autora -que según el comunicado de la fundación murió el pasado miércoles en California- "fue capaz de poner en práctica sus filosofías cuando le diagnosticaron cáncer".

"Consideró las alternativas a la cirugía y las drogas, y en su lugar desarrolló un programa intensivo de afirmaciones, visualización, limpieza nutricional y psicoterapia", indica la nota de prensa.

"En seis meses, estaba completamente curada de cáncer", asegura el comunicado de la fundación sin ánimo de lucro, que creó para ayudar a diversas organizaciones que suplen de alimentos, albergue, consejería, entre otra ayuda a los más necesitados.

Hay publicó su primer libro en 1976, "Heal your body" (Sana tu cuerpo) pero su gran éxito fue "Usted puede sanar su vida", en 1984, que se mantuvo 16 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times.

Tres décadas después de su publicación, en que se han vendido más de 50 millones de copias, se sigue editando en más de treinta países.

En esta obra Hay explica cómo las creencias e ideas que se tienen de uno mismo son con frecuencia la causa de los problemas emocionales y enfermedades y cómo, usando ciertas herramientas, se puede cambiar de forma de pensar y mejorar la vida, recuerda el comunicado.

Sus obras han sido traducidas a 26 idiomas en 35 países.

En 1987 comenzó en la sala de su casa su propia editorial, Hay House, que ha vendido millones de libros de autoayuda de otros autores, y productos en todo el mundo y que ahora tiene oficinas en California, Nueva York, el Reino Unido, Australia, Sudáfrica e India.

Los servicios fúnebres serán en privado. EFE