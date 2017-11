Festival mexicano de Los Cabos rendirá tributo al guionista de "Taxi Driver"

México, 31 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Los Cabos rendirá tributo al director estadounidense Paul Schrader, guionista de cintas como "Taxi Driver", en la edición que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre en este balneario del noroeste de México, informaron hoy los organizadores.

Schrader, también guionista de "The last Temptation of Christ" y "Raging Bull", del director Martin Scorsese, recibirá el homenaje con la proyección de sus cintas "First Reformed" y "Mishima: A life in four Chapters", precisaron.

En Los Cabos, balneario del estado mexicano de Baja California Sur, se presentará además un programa de 41 películas, el 90 % de ellas estrenadas durante este festival en secciones como World Highlights y American Specials.

En World Highligths destacan cintas que aspiran al Óscar a la mejor película extranjera: "Angels wear white", de Vivian Qu; "Blade o Inmortal", de Takashi Miike; "Foxtrot", de Samuel Maoz; "On body and soul", de Ildikó Enyedi; "Thelma", de Joachim Trier; "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio.

Cintas como "I, Tonya", de Craig Gillespie; "Landine", de Gilian Robespierre; "Last Flag Flying", de Richard Linklater; y "Lean on Pete", de Andrew Haigh, forman parte del programa de la sección American Specials.

Durante el festival, el escritor, director y productor Eric Amadio, conocido por las cintas "After Sex", "Stuntmen" y "Snowfall", ofrecerá una clase magistral. EFE