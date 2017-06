Filme biográfico de Vico C gana Mejor Largometraje en festival de P.Rico El filme "Vico C: 'La Vida del Filósofo", película biográfica del rapero puertorriqueño Vico C, ganó el premio a Mejor Largometraje en la octava edición del ENFOQUE International Film Festival de Puerto Rico, informaron hoy los organizadores de la cita.