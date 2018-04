Nathan Sawaya cambió su despacho de abogados en Wall Street por piezas de Lego para crear obras de arte como las que se pueden observar más abajo.

En ellas que recrea a superhéroes y villanos. La exposición, que pasó por Madrid y ahora se encuentra en París, se llama 'El arte del ladrillo' y ha sido bastante exitosa por la creatividad y pulcritud de las 120 piezas.

It's happening! Courez à @LaVillette réveiller le super héros qui sommeille en vous avec la nouvelle exposition "The Art Of The Brick: DC Super Heroes" qui commence aujourd'hui ! 💪💥⚡ pic.twitter.com/1wIGWHmWB4