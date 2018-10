[Fotos] Las famosas que se han desnudado en Instagram para combatir la "mojigateria"

Cristina Hurtado, Valentina Lizcano, Susy Mora, y la youtuber Luisa Fernanda W, han publicado fotografías en sus perfiles de Instagram en las que muestran algunas partes de su cuerpo sin ropa y en las que además dejan contundentes mensajes en contra de la mojigatería y las críticas que reciben las mujeres al momento de desnudarse en redes sociales.

(Le puede interesar: La foto en tanga de Luisa Fernanda W que generó críticas)

Una de ellas es Valentina Lizcano, que también se desempeña como entrenadora personal fitness y suele realizar publicaciones mostrando su cuerpo para evidenciar que todas las mujeres son hermosas y que no hay cuerpos perfectos.

De igual manera, Christina Hurtado a publicado imágenes similares "Aquí les dejo otro #tbt para los y las que sufren tanto. Mojigatas!!", aseguró la actriz en fotografía en la que aparece en el mar con su torso totalmente desnudo.

Por su parte, la modelo Elizabeth Loaiza posó como Dios la trajo al mundo y subrayó: "si no sumas, no restes y no jodas!!!! ... Es mi cuerpo y me encanta. Así vine al mundo: Sin prejuicios, sin tabúes, sin misterios".