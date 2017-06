Fundéu BBVA: "per se", y no "per sé" La locución latina "per se", que significa 'por sí' o 'por sí mismo', se escribe en dos palabras, en cursiva y sin acento (no "per sé", "perse" o "persé"), señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.