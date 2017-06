Fundéu BBVA: "va a acabar", con preposición, no "va acabar" En la estructura "ir a + infinitivo" no es adecuado prescindir de la preposición "a", omisión especialmente habitual cuando se suceden dos o tres aes, por lo que lo apropiado es "va a acabar" o "va a anunciar", y no "va acabar" ni "va anunciar".