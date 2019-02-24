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Ganadores Premios Oscar 2019

Estos son los ganadores según la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

Premios Oscar. Foto: DANNY MOLOSHOK/INVISION/AP

24/02/2019 - ( hace 1 horas )

MEJOR PELÍCULA

 

 

MEJOR DIRECTOR

 

 

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

 

 

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

 

 

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

 

 

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

 

 

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

 

 

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

 

 

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

 

 

MEJOR DISEÑO DE PRODUCIÓN

 

 

MEJOR FOTOGRAFÍA

 

 

MEJOR VESTUARIO

 

 

MEJOR EDICIÓN

 

 

MEJORES EFECTOS VISUALES

 

 

MEJOR MAUILLAJE Y PELUQUERÍA

 

 

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

 

 

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

 

 

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

 

 

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

 

 

MEJOR DOCUMENTAL

 

 

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

 

 

MEJOR CORTOMETRAJE

 

 

MEJOR CORTO ANIMADO

 

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