Ganadores Premios Oscar 2019

MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECTOR
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
MEJOR ACTOR SECUNDARIO
MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
MEJOR PELÍCULA ANIMADA
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
MEJOR DISEÑO DE PRODUCIÓN
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR VESTUARIO
MEJOR EDICIÓN
MEJORES EFECTOS VISUALES
MEJOR MAUILLAJE Y PELUQUERÍA
MEJOR EDICIÓN DE SONIDO
MEJOR MEZCLA DE SONIDO
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
MEJOR DOCUMENTAL
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
MEJOR CORTOMETRAJE
MEJOR CORTO ANIMADO
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