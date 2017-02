Génesis Rodríguez enamora a Romeo Santos en su nuevo videoclip

Por fin ha salido a la luz quién es la afortunada actriz encargada de enamorar a Romeo Santos en el videoclip de su esperado nuevo sencillo, 'Héroe Favorito', que se ha estrenado oficialmente hoy martes como 'regalo' de San Valentín del cantante a todos sus 'romeístas' después de que el tema se filtrara antes de tiempo a lo largo del fin de semana.



El rey de la bachata también ha querido compartir con sus más de nueve millones de seguidores en Instagram unos pocos segundos del videoclip que acompañará su canción, la primera inédita desde 2014, desvelando así que el papel de la mujer que le roba el corazón -en la ficción- ha ido a parar nada más y nada menos que a Génesis Rodríguez, la hija del legendario cantante El Puma y una de las grandes promesas latinas en la pequeña y gran pantalla estadounidense.



La propia actriz se ha encargado de confirmar la noticia a través de sus redes sociales poco después de que Romeo Santos publicara el adelanto del vídeo musical, compartiendo una fotografía tomada durante el rodaje en la que ella aparece ataviada con un ajustado vestido negro y a punto de besar al intérprete de 'Propuesta Indecente'.



"#Mi héroe favorito, por el mismísimo Rey Romeo Santos. Coming soon", escribió Génesis junto la imagen, que automáticamente la ha convertido en la persona más envidiada por todas las fans del artista.



El propio Romeo quiso adelantar hace unos días el argumento del videoclip en una entrevista a Billboard, explicando que la trama girará en torno a un joven -él- enamorado de una chica a la que intentan emparejar con otro hombre. La mayor sorpresa que acompañará a la producción será el superhéroe de animación que Marvel Custom, la agencia de marketing y contenido del gigante de los cómics, ha creado en exclusiva para el cantante con el objetivo de convertirlo en su álter ego en la ficción.



"En resumen, yo estoy obsesionado con una chica, y trato de protegerla. Pero sus padres están intentando emparejarla con otro hombre. Y, al menos desde mi punto de vista, a ella no le hace demasiada gracia, así que en mi imaginación me convierto en una especie de superhéroe que sí sería capaz de protegerla. Tengo la fuerza de Hulk, puedo escalar hasta su balcón como Spiderman y un montón de metáforas más", contaba Romeo Santos.