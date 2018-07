George Michael no ha dejado 'nada' a su pareja Fadi Fawaz en su testamento

Teniendo en cuenta que el propio Fadi Fawaz ha venido denunciando en los últimos meses la situación de total abandono en la que se encontraría desde el repentino fallecimiento de George Michael, su entonces pareja, en diciembre de 2016, era solo cuestión de tiempo que alguno de los familiares del malogrado artista confirmara finalmente que el peluquero fue en efecto excluido de su testamento y, por tanto, del consiguiente reparto de bienes legados por el astro del pop.



Ha sido uno de los primos del intérprete, Andros Georgiou, el que ha corroborado ahora la noticia en declaraciones al diario The Sun, señalando además que todos los beneficiarios de la herencia -entre los que destacan las hermanas, parte de su personal y algunas de las asociaciones benéficas con las que trabajaba el artista- han sido ya contactados por sus abogados para hacer efectivo el cambio en la titularidad de dichos bienes.



Por otro lado, en la actualidad Fadi Fawaz sigue residiendo en la mansión de Regent's Park -en el norte de Londres- que solía compartir con George Michael y los representantes legales del cantante estarían negociando con él una futura salida de la propiedad a cambio de una cuantiosa indemnización que, sin embargo, todavía no habría alcanzado una cifra que satisfaga las demandas del estilista.



"Fadi les ha amenazado con llevar el caso a los tribunales si no le pagan lo que, a su juicio, le corresponde. Los encargados de gestionar el patrimonio de George le han ofrecido unas 500.000 libras para que abandone la casa, pero parece que tendrán que pagarle.