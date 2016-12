George Michael podría haber consumido heroína en sus últimos años de vida

Aunque por el momento se desconocen los verdaderos motivos de la trágica muerte del cantante George Michael, quien perdía la vida en su casa de Oxfordshire (Inglaterra) el pasado día de Navidad supuestamente por un fallo cardíaco, ahora fuentes cercanas al malogrado icono del pop aseguran que sus últimos años de vida se habrían visto marcados por una recaída en la adicción a la heroína que definió algunos de los períodos más oscuros de su trayectoria profesional.



"George Michael ya había sido trasladado a urgencias en más de una ocasión durante estos últimos tiempos. Consumía heroína. Creo que es increíble que haya podido durar tanto tiempo dadas las circunstancias", explica un informante al diario The Sun, haciendo referencia al misterioso ingreso hospitalario que protagonizó hace cuatro años, cuando dos ambulancias hicieron acto de presencia en su casa de Highgate (norte de Londres) durante la madrugada sin que posteriormente nadie diera explicaciones sobre las causas.



Las especulaciones sobre el hipotético papel que habrían jugado los estupefacientes en su deceso no han dejado de intensificarse desde que el conocido publicista Gary Farrow, quien mantenía una estrecha amistad con el prolífico intérprete, dejara entrever ayer lunes que el "fácil acceso" que tenía George a determinadas sustancias estaría directamente vinculado al fallo cardíaco que, como indicaba previamente el mánager del artista, Michael Lippman, habría terminado con su vida.



"Creo que el acceso fácil a ciertas drogas ha sido la causa de sus últimos problemas de salud. George era demasiado inteligente como para volver a retomar de forma consciente esos nocivos hábitos, pero me imagino que cuando la enfermedad es demasiado difícil de sobrellevar, es casi imposible luchar contra la tentación", apuntaba en una entrevista al mismo diario.



Sean ciertos o no estos rumores sobre un supuesto coqueteo con las drogas, lo cierto es que los fans de George Michael continúan a día de hoy expresando en las redes sociales la tristeza que les ha generado la pérdida de tan brillante artista y celebrando el extenso legado que dejó el británico en la escena musical, una ola de tributos a la que se unieron horas después de su muerte artistas tan destacados como Elton John, Madonna o Paul McCartney.