George Michael será enterrado junto a su madre en Londres

Como símbolo de la estrecha relación que en vida mantuvieron madre e hijo, los restos mortales del malogrado George Michael serán enterrados junto a la tumba de su adorada madre Lesley -quien murió en 1997 como consecuencia de un cáncer- en el panteón que la familia del intérprete tiene en el exclusivo cementerio de Highgate, situado en el norte de Londres y a escasos metros de la mansión en la que durante años residió el artista.



"El amor que George sentía por su madre se mantuvo igual de fuerte con el paso del tiempo y él siempre decía que esperaba que algún día pudieran volver a estar juntos. Esto es lo que George hubiera querido, sobre todo porque su familia posee un panteón privado en el cementerio de Highgate y hay todavía cuatro nichos libres", reveló una fuente al diario The Sun.



El propio George Michael reconoció en más de una ocasión que la muerte de su progenitora fue uno de los golpes más duros que le había dado la vida, e incluso confesó una vez que de no haber sido por el apoyo de su entonces pareja, Kenny Goss, se habría planteado quitarse la vida.



Ayer martes, un portavoz de la familia del legendario intérprete emitió un comunicado para agradecer el sinfín de condolencias y numerosas muestras de cariño que habían recibido sus seres queridos tras su repentino deceso, una nota que también sirvió para desmentir todas aquellas teorías alternativas sobre su muerte que apuntaban que George había recaído en su adicción a las drogas.



"Al contrario de lo que muchas noticias han sugerido, no existen circunstancias 'sospechosas' en relación con su muerte, y desde el fondo de nuestros corazones nosotros queremos simplemente dar las gracias a todos aquellos que, con todo su derecho, han decidido celebrar su legado y su vida en estos momentos tan dolorosos. No hay mejor tributo para George Michael que los mensajes de apoyo de sus fans y que sus discos vuelvan a ser reproducidos de nuevo", reza un extracto de la nota de prensa.