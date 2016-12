Gigi Hadid quiere recibir cartas escritas a mano por Navidad

La modelo Gigi Hadid se lo ha puesto muy fácil a su novio Zayn Malik a la hora de elegir el regalo perfecto con el que enamorarla aún más si cabe, ya que ella misma ha anunciado que lo que más ilusión le haría recibir sería una carta escrita a mano por cualquiera de sus seres queridos.



"No quiero que nadie me haga regalos. En su lugar, que me escriban a mano una carta, creo que ese es un gesto muy bonito", confesó la maniquí al portal Bustle para que tome nota el cantante.



En la era de las nuevas tecnologías, la estrella de las pasarelas se ha propuesto renunciar a las postales de felicitación digitales o a enviar mensajes directos a través de sus redes sociales para, en su lugar, seguir su propio consejo y recurrir a la pluma y el papel.



"Me gusta mucho escribir notas. Y no siempre las entrego junto a un regalo, pero cada Navidad le envío una postal a más de cien personas de la industria de la moda. Me parece un gesto especial y por eso lo hago, espero que los demás piensen igual que yo", añadió.



A pesar de que Gigi se confiesa fan de los grandes gestos románticos, el que recientemente habría tenido su chico con ella no pareció gustarle demasiado, ya que según apuntan los últimos rumores acerca de su relación no se lo habría pensado dos veces antes de rechazar la propuesta de matrimonio de Zayn al considerar que su noviazgo avanza demasiado rápido.