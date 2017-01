Gore Verbinski: "algo no está bien en lo más profundo de nosotros"

Magdalena Tsanis

Madrid, 26 ene (EFE).- Un balneario en los Alpes al que acude gente acaudalada y absorbida por sus trabajos para liberarse del estrés. Parece idílico, pero el director Gore Verbinski lo convierte en un lugar siniestro en "A Cure for Wellness", una película que sugiere que "algo no está bien en lo más profundo de nosotros".

En la película, que presentó hoy en Madrid junto al protagonista, Dane DeHaan, el realizador plantea una metáfora sobre los aspectos más turbios del supuesto Estado del Bienestar, transitando de un modo casi delirante del realismo a lo fantástico.

"Queríamos que la película permaneciera en la mente del espectador, para lo cual nos hemos metido en la psicología de lo que está pasando en el mundo, y en efecto, no estamos bien, pero lo negamos", explicó el director en una entrevista con Efe, a un mes de su estreno en todo el mundo.

Verbinski tiene una carrera de lo más singular y variada. Exguitarrista punk, debutó en 1997 con la cinta familiar "Mousehunt". Unos años después estrenó su primera y exitosa incursión en el terror, "The Ring", y también ha firmado tres de las entregas más taquilleras de "Pirates of the Caribbean".

"Intento hacer cosas que me incomoden, aprender, el desconocimiento es lo que me motiva", señaló, consciente de la tendencia de Hollywood de catalogar a directores y actores.

En su regreso al terror, Verbinski envía a un joven y ambicioso ejecutivo norteamericano a buscar al presidente de su empresa a un balneario en los Alpes, porque lo reclaman con urgencia en Nueva York, pero al llegar empieza a descubrir detalles sospechosos en los aparentemente milagrosos tratamientos.

Algo hay también en el filme de crítica a la obsesión por la salud que predomina hoy en el mundo occidental.

"Sabemos que algo no está bien y entonces hay una industria que te dice que hay una cura. La gente se inventa de todo, se crean enfermedades para vender fármacos, hoy hay una pastilla para todo", reflexiona.

Kafka y Black Sabbath son dos de las mayores influencias de Verbinski y ambas son palpables en "A Cure for Wellness", que se desarrolla en un estilo gótico contemporáneo y con referencias al mundo de los sueños.

"La narrativa de la película se asemeja al mundo de los sueños", describe. "Los sueños son enigmas que no acabamos de comprender, como cuando ves una mancha en una radiografía y aparentas que todo va bien, pero hay una sensación inevitable de que algo acecha constantemente".

DeHaan, con 30 años, es un actor en alza en estos momentos. Ha participado en series de televisión como "In Treatment" y "True Blood" y en el cine ha sido James Dean en el biopic de Anton Corbijn, ha trabajado con Terrence Malick en "Knight of cups" o con Atom Egoyan en "Devil's Knot".

Y tiene pendiente de estreno "Tulip Fever", un filme de época donde comparte protagonismo con Alicia Vikander, Cara Delevingne y Christoph Waltz, entre otros, o lo próximo de Luc Besson "Valerian and the City of a Thousand Planets".

Para su personaje de Lockhart en "A Cure for Wellness" dice haberse inspirado en amigos que trabajan en el sector financiero y que también ha leído sobre qué significa ser joven y trabajar en estas empresas.

"Es algo muy intenso, jornadas larguísimas de trabajo, un día tras otro, detrás del ordenador, como esclavos. Están dispuestos a cualquier cosa para alcanzar la cima, son capaces de sacrificar mucho en lo personal", señala.

En el filme, su personaje sufre situaciones muy extremas. "Sí, lo torturé", confiesa el director. "He estado sumergido en un tanque de agua cableado sin poder moverme -precisa el actor-, tuve un accidente de coche en el que se me desencajó el brazo, voy con muletas, en fin, sí, he aguantado mucho pero fue divertido". EFE

