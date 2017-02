Halle Berry se siente 'culpable' por el fracaso de sus tres matrimonios

Los tres matrimonios fallidos de la actriz Halle Berry, que ha estado casada con Eric Benét, David Justice y Olivier Martinez -padre de su hijo Maceo (3)-, le han dejado una sensación de culpabilidad y decepción a partes iguales, al darse cuenta ahora de que los finales felices no siempre tienen cabida en la vida real.



"He aprendido a lidiar con el hecho de que tengo a mis espaldas tres matrimonios fallidos, y no me ha resultado sencillo, especialmente porque hay niños de por medio. Como mujeres, nos adentramos en el matrimonio pensando que va a ser para toda la vida y que hemos encontrado a nuestro príncipe azul. Eso fue lo que los cuentos de hadas me enseñaron de pequeña... A día de hoy me he vuelto anti cuentos de hadas. Cuando te casas, lo haces llena de esperanza, así que cuando todo se desmorona, es una gran decepción, como un fracaso. A menudo yo me siento culpable y responsable, he sufrido mucho dolor y angustia por ello", confesó la intérprete y chica Bond durante su emotiva intervención en el evento solidario City Summit and Gala in Los Angeles, celebrado este sábado en la mencionada ciudad.



Sin embargo, la estrella de Hollywood -madre también de Nahla (8) junto a su expareja Gabriel Aubry- trata de consolarse pensando que cada una de sus relaciones sentimentales le ha ayudado a conocerse mejor.



"En cada una de esas situaciones, por dura y embarazosa que resultara, aprendí mucho sobre mí misma. Todas esas relaciones fueron necesarias en mi vida. Me siento agradecida por ello, pero ha resultado difícil. Ha sido una parte complicada de mi vida".