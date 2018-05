¿Han vuelto Zayn Malik y Gigi Hadid?

A mediados del pasado mes de marzo, Zayn Malik y Gigi Hadid decidían hacer frente a los rumores que desde hacía semanas aseguraban que su relación sentimental de más de dos años se había ido enfriando poco a poco anunciado su ruptura a través de las redes sociales, en las que el cantante decidió dejar de seguir tanto a su antigua chica como a la madre de esta, Yolanda Hadid, con quien había mantenido un estrecho vínculo desde el inicio de su noviazgo con la guapa modelo.



Sin embargo, la historia de amor de los dos jóvenes podría no haber llegado aún a su fin en vista de que este mismo domingo se dejaron ver muy acaramelados por las calles del neoyorquino barrio SoHo, sin tratar de esconderse ni siquiera para besarse. Apenas un día después, el lunes, el antiguo componente de One Direction acudió al apartamento de su antigua chica para hacerle visita al poco de que ella llegara a la vivienda.



Lo cierto es que en los respectivos comunicados con los que dieron a conocer el final de su romance tanto Zayn como Gigi hacían hincapié en el cariño y el sentimiento mutuo que seguía existiendo entre ambos, por lo que no resultaría demasiado descabellado que ahora hubiesen decidido darse una nueva oportunidad. El músico ya plasmó su amor por la guapa estrellas de las pasarelas en uno de sus últimos sencillos, 'Let Me', en el que parecía declarar su intención de pasar el resto de sus días junto a su ex.



"Estaba enamorado, y creo que resultaba muy evidente. Aspiraba a que ese amor durara el resto de mi vida y de la suya, al igual que deseamos todos. Las cosas cambian y las personas evolucionan. Las situaciones cambian, de eso trataba la canción", reconocía Zayn.