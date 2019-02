HBO anuncia colección especial para empezar a vivir la última temporada de Juego de Tronos

De cara al estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos, la cadena HBO ha lanzado en su plataforma una compilación de episodios que servirán para rememorar personajes y hechos clave de la serie.

Así, HBO GO contará con cuatro colecciones especiales que estarán disponibles desde el 23 de febrero y hasta el 30 de junio.

Según ha anunciado la compañía, las colecciones son:

1. Colección Final Players: Incluye 10 episodios donde se muestran los momentos más memorables de tres fuertes personajes – Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, y Jon Snow – y su grande enemigo en común, The Night King.

2. Colección Dragons Evolution: Dedicada a los dragones, mostrando sus orígenes y paso a través de la serie. Para muchos fanáticos, sus apariciones en pantalla son los momentos más deseado de cada capítulo y esta colección trae sus mejores momentos.

3. Colección Best Battles: Esta colección permitirá revivir algunos de los mejores combates, incluyendo La batalla de Blackwater Bay; Khal Drogo vs. Mago; Oberyn Martell vs. Gregor Clegane: la Batalla de los Bastardos (Jon Snow vs. Ramsay Bolton), Jon Snow vs. White Walkers, Drogon y Dothraki vs. el Ejército Lannister.

4. Colección In Memoriam: Una colección para conmemorar a los que ya no están con nosotros – Ned Stark, Khal Drogo, Robb Stark, Oberyn Martell, Ygritte, Tywin Lannister, Hodor y Olenna Tyrell.

La temporada final de Juego de Tronos se estrenará el domingo 14 de abril y todas las temporadas anteriores están disponibles en HBO GO.