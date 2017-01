Heather Locklear ni confirma ni desmiente los rumores sobre su ingreso en rehabilitación

La actriz Heather Locklear no ha confirmado ni desmentido directamente las especulaciones acerca de la crisis nerviosa que habría sufrido recientemente y que le habría llevado a ingresar en la clínica de rehabilitación Cliffside Malibu en busca de ayuda profesional, como ya ha hecho en cuatro ocasiones anteriores. En su lugar, la intérprete de 55 años se ha limitado a tratar de calmar a todos sus fans asegurándoles que solo ha iniciado un nuevo proceso para "mejorar y enriquecer" su vida.



"Me siento de maravilla y estoy tomando medidas para mejorar y enriquecer mi vida. Ahora mismo estoy trabajando en algunos cabos sueltos relacionados con ciertos asuntos aún sin resolver para poder comenzar el 2017 con toda la energía posible", asegura en el comunicado que ha emitido.



La estrella de la popular serie 'Melrose Place', madre de una hija de 19 años junto a su exmarido Richie Sambora, tiene un largo historial de problemas de adicción con las drogas y el alcohol que en junio de 2008 le empujaron a ingresar en una clínica de Arizona para lidiar con su ansiedad y su depresión tres meses después de que su médico se viera obligado a llamar a los servicios de emergencia al temer que Heather pudiera quitarse la vida. En abril de 2010 fue arrestada por darse a la fuga tras un atropello y ese mismo año se sometió voluntariamente a un programa de rehabilitación de 30 días.



La actriz volvió a dar un gran susto a sus seres queridos y a sus admiradores en enero de 2012, cuando las autoridades recibieron una llamada alertando de que había sido encontrada en su casa en un estado preocupante tras mezclar alcohol y pastillas.



Los próximos proyectos profesionales de la actriz pasan por aparecer en algunos de los episodios de la serie 'Too Close to Home'.