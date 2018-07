Henry Cavill quiere convertirse en 'especialista profesional' para optar al papel de '007'

El actor Henry Cavill podría presumir estos días de encontrarse en una posición mucho más ventajosa -en relación con el año 2006- para poder cumplir su sueño de encarnar algún día al mítico agente 007, ya que a diferencia del año en que Daniel Craig terminó haciéndose con el personaje e inició una nueva era que sin duda consiguió revitalizar la franquicia, en esta ocasión el intérprete tiene en su haber un papel de villano en la última película de la saga 'Misión Imposible' y, sobre todo, la fortuna de haber encarnado a Superman no en uno sino en dos filmes.



Sin embargo, lejos de confiarse ante la perspectiva de contar hoy con más opciones para lograr su objetivo que hace algo más de una década, el artista se estaría preparando a conciencia para asegurarse de que los productores no se lo piensan demasiado antes de cederle finalmente el testigo. Tanto es así, que Henry se habría propuesto incluso convertirse en un especialista "cualificado" de escenas de acción para acabar de persuadir a sus posibles futuros jefes.



"Henry se quedó a las puertas de interpretar a James Bond en el año 2006, ya que llegó al final del proceso de selección junto a Daniel Craig. En esa época, los responsables de casting pensaron que Henry era demasiado joven todavía para afrontar un papel de tanta responsabilidad, pero a día de hoy la situación no podría ser más diferente", ha asegurado una fuente al periódico Daily Star, antes de hacer referencia a dos de los rivales más duros a los que tendrá que enfrentarse ahora el actor.



"Ahora Henry no solo quiere aprovechar la experiencia que ha venido ganando en todos estos años, sino que se va a esforzar al máximo para partir con la mayor ventaja posible sobre otros candidatos, especialmente Idris Elba y Aidan Turner. Y cree que convertirse en un especialista cualificado podría constituir otro impresionante logro con el que decantar la balanza a su favor", ha expresado en la misma entrevista.



A diferencia de los otros artistas mencionados, Henry Cavill nunca ha tenido reparo alguno a la hora de expresar abiertamente la ilusión que le haría enfundarse en el esmoquin del espía británico más famoso del mundo, entre otras cosas por la oportunidad que le daría de protagonizar trepidantes secuencias que dejen boquiabiertos a los seguidores de la saga.



"Desde luego sería muy divertido interpretar a Bond. Es británico, muy 'cool'. Y ahora que he participado en 'Misión Imposible', estoy mucho más preparado para hacer escenas de acción y todo lo que requiere una película de esas características", aseguraba el propio actor en la premiere de la sexta entrega de las aventuras de Ethan Hunt.