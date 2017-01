Hilary Duff se siente atraída por un único hombre cada año

Aunque la cantante Hilary Duff no ha perdido aún la esperanza en el terreno sentimental, también reconoce que le resultará muy complicado encontrar al amor de su vida visto que cada vez le cuesta más interesarse por los pretendientes que se le acercan para tratar de conquistar su corazón.



"Nunca se me ha dado bien tener citas. Puede que conozca, como mucho, una persona al año que me atraiga. No quiero ser una de esas chicas que buscan desesperadamente un compañero", asegura la guapa intérprete en una entrevista al nuevo número de Cosmopolitan.



Hilary, que supuestamente concluyó su noviazgo con su entrenador personal Jason Walsh el pasado mes de noviembre, tampoco siente que necesite un hombre a su lado para completarla o para ejercer de padrastro de su hijo Luca (4), fruto de su fallido matrimonio con Mike Comrie, ya que hasta ahora ha contado siempre con el apoyo incondicional de su ex.



"Mike es maravilloso. Estamos muy bien integrados en nuestras respectivas vidas. No podría haber elegido a una persona mejor para criar a mi hijo. Somos muy buenos amigos y nos preocupamos mucho por el otro", añade.



A pesar de que la artista cuenta con una dilata trayectoria a sus espaldas y es madre ya de un niño, aún no ha cumplido los treinta años, una perspectiva que afrontará el próximo mes de septiembre con ilusión y sin preocuparse por envejecer.



"Me parece que soy una persona bastante segura de sí misma. Llevo mucho tiempo trabajando, y es cierto que antes me sometía yo misma a una gran presión como mujer, empresaria y actriz. Siempre me preguntaba si estaba haciendo suficiente. Toda la gente con la que he hablado del tema me dice que te encuentras realmente como persona a los 30, y que te siente más cómoda en tu piel. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento".