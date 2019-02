Hombre que ganó la lotería recibió el premio disfrazado para no compartir su fortuna

Un jamaiquino fue a reclamar un premio de USD 1.17 millones que se había ganado, vestido de una manera muy particular, el feliz ganador se disfrazó con una máscara de la conocida película Scream.

El hombre, que se identificó como A. Campbell, no quería que su familia se enterara que había recibido un gran premio económico, así que acudió incluso con guantes para que no logren identificarlo de ninguna manera.

Campbell, se enteró de que había ganado la lotería de Jamaica en noviembre de 2018, sin embargo, decidió esperar 54 días para cobrar el premio de Super Lotto.

It's about to get Real REAL for our latest #SuperMillionaire, A. Campbell because today's the day they go home $158.4 Million richer! 😎🤑 pic.twitter.com/kKxaIJyWgg