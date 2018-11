Hombre se hizo pasar por recolector de basura para salir de fiesta y volver de madrugada

Un curioso caso ha llamado la atención de los medios en España. En Alicante, una mujer descubrió que su marido llevaba dos años mintiéndole respecto a su trabajo: el hombre le aseguró que era recolector de basura para poder salir de fiesta todas las noches.

La mujer descubrió el engaño gracias a que su hizo se enfermó en la madrugada. Cuando ella encontró a su hijo enfermo, llamó al 112 para que le enviaran una ambulancia y así trasladar a su hijo al hospital, sin embargo, el pequeño no es el único hijo de la pareja, razón por la que la madre empezó a llamar a su esposo para que saliera del trabajo y se fuera a la casa a cuidar a su otro hijo de 4 años mientras ella iba al centro clínico con el menor enfermo.

Aunque la mujer empezó a llamar a su esposo, nunca se pudo comunicar con él, por eso acudió a la policía para que la ayudaran.

Las autoridades llegaron a la empresa donde trabajaba el esposo y se dieron cuenta que el hombre nunca había trabajado ahí después de que una de las recepcionistas dijera que no conocía a nadie con ese nombre dentro de las instalaciones.

Apenas la mujer se enteró de la mentira de su esposo, empezó una demanda de divorcio, pues no quería continuar con una persona que le mintió durante mucho tiempo.

Cuando estaban en el proceso de divorcio, el hombre dijo que: “Yo necesito mi espacio y salir con los amigos, si no lo hago así no me deja salir ni por tabaco”.