Homenajean a la editorial española Visor, gran difusora de la poesía chilena

Santiago de Chile, 21 jun (EFE).- La editorial española Visor fue homenajeada hoy en el Centro Cultural de España en Santiago de Chile por su contribución a la difusión de la poesía chilena en ese país en un encuentro que contó con la presencia de destacados autores del género, como Raúl Zurita, Oscar Hahn y Luis García Montero.

"Muy contento, no me lo esperaba además. Estoy contentísimo, claro. Es uno de los momentos más felices que me ha dado este trabajo. Que te reconozcan una labor de tantos años fuera de tu país es siempre de agradecer", afirmó a Efe el creador de la editorial, Chus Visor.

La editorial, fundada en 1968 y dirigida hasta el día de hoy por Visor, ha recopilado y difundido en España durante sus 49 años de vida una enorme cantidad de obras, aunque ha puesto el foco en la poesía latinoamericana.

"He editado casi 1.000 libros. 300 de los autores son hispanoamericanos y 16 de ellos son chilenos. Aquí hubo uno generación de poetas muy importantes, como Pablo Neruda, Enrique Lihn, Raúl Zurita, Óscar Hahn o Daniel Calabrese", incidió Visor.

El editor es el responsable de la expansión de la poesía de gran parte de esta generación de autores chilenos por España, país que, según Visor, los ha acogido "muy bien".

"Son poetas muy buenos. Es lógico que hayan tenido influencia en España, de la misma forma que es lógico que la hayan tenido en Latinoamérica", enfatizó.

La aventura de Visor nació fruto de la "oscuridad cultural" que vivía España en 1968, durante la dictadura de Franco (1938-1975), cuyas tropas asesinaron en la Guerra Civil española a poetas como Federico García Lorca, dramaturgo y prosista.

"Traje la poesía latinoamericana a España porque en esa época no había nada. Yo era muy lector de los autores hispanoamericanos y allí nadie sabía quién era Mario Benedetti. Empecé por eso y al final he editado más de 300 escritores de la región", explicó Visor.

Sin embargo, el editor reconoció que los inicios no fueron fáciles.

"El obstáculo para su difusión fue convencer a la gente de que había que leerlos, persuadir a los críticos de periódicos y revistas de que hablaran de ellos, procurar que los leyeran. Y poco a poco, cuando hay calidad, las cosas se consolidan", aseguró Visor.

Al acto acudieron un centenar de personas, entre ellos el embajador de España en Chile, Carlos Robles, y destacados poetas amigos del editor, como Hahn, García Montero o Zurita.

Montero destacó la importancia de Visor para la poesía y abundó en que el editor promocionó a todos los nuevos estilos que emergían de este género.

"Chus es la editorial y la editorial es Chus. La puso en marcha a finales de los 60 para intentar abrir una cultura española muy encerrada al franquismo y es un pionero: trajo la poesía de vanguardia europea, indagó en las relaciones entre la música popular y el género. Él fue el primero en publicar a Leonard Cohen, Bob Dylan o Joaquín Sabina", afirmó.

Por su parte, el poeta chileno Raúl Zurita, uno de los destacados del género del país austral, también subrayó el papel de Visor en la expansión de los autores chilenos.

"Creo que es difícil entender la poesía chilena en España sin él. Afortunadamente Chus estuvo ahí. El género ha vivido situaciones muy oscuras, pero él ha sido nuestro gran motor", afirmó.

Zurita elogió y agradeció el "esfuerzo" de Visor no sólo hacia la poesía chilena, sino hacia la literatura en general.

"Tiene un papel absolutamente fundamental. Ha sido el primer gran editor del Siglo XX en materia de poesía. Visor publicó todas las formas poéticas que se han dado. Por eso mi gratitud y admiración", concluyó. EFE

