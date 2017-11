Iciar Bollaín rueda "Yuli" sobre la vida del bailarín cubano Carlos Acosta

Madrid, 7 nov (EFE).- La cineasta española Iciar Bollain ha comenzado en Cuba el rodaje de su nueva película, "Yuli", sobre la vida del bailarín cubano Carlos Acosta, una leyenda de la danza y primer bailarín negro en interpretar algunos de los papeles más famosos del ballet, originariamente escritos para blancos.

Acosta se interpretará a sí mismo en la edad adulta en una película que contará además con Laura de la Uz y Santiago Alfonso y cuyo guion está a cargo de Paul Laverty, colaborador habitual de Bollain y Ken Loach.

Con música de Alberto Iglesias, la película contará con ocho semanas de rodaje de las cuales seis se llevarán a cabo en la isla de Cuba, donde se encuentran ahora, una en España y otra en Londres, según un comunicado de la productora.

Nacido en La Habana en 1973, Acosta ha bailado en compañías como el Houston Ballet o Royal Ballet de Londres donde ha sido primer bailarín durante más de 15 años.

"Yuli" es un viaje temporal a través de la vida de Carlos Acosta, que contará con el propio bailarín como protagonista de la edad adulta.

"Cuando Paul me propuso hacer una historia sobre la figura del bailarín cubano Carlos Acosta, Yuli, no lo dudé. Su autobiografía, 'No Way Home', en la que se inspira la película, es el relato fascinante de un chaval mulato, gamberro y callejero, que contra todo pronóstico e incluso contra su propia voluntad al inicio, termina siendo uno de los mayores bailarines del mundo", comentó Bollain.

"Yuli" es el apodo de Carlos Acosta, un sobrenombre que le puso su padre porque le considera el hijo de Ogún, un dios africano, un luchador.

Sin embargo, y aunque Yuli siempre huyó de cualquier tipo de disciplina y educación, su padre vio que tenía un talento natural para la danza y le obligó a asistir a la Escuela Nacional de Cuba.

Se trata de la primera película de Iciar Bollain que cuenta desde la fase de guion con la total participación de BBC Films.

Está además producida por Juan Gordon, de Morena Films, y Andrea Calderwood de Potboiler Productions, junto a Producciones de la 5ta Avenida e ICAIC (Cuba) y Mandarin Production (Francia).

Match Factory Productions (Alemania), que también produce, se encargará de la distribución internacional, mientras eOne Films lo hará en España. EFE