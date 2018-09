¡Imperdible! Andrea Bocelli cantará junto a su hijo, Ed Sheeran y Dua Lipa

Andrea Bocelli se ha unido a algunas de las estrellas musicales de moda del planeta para su próximo album ‘Sì’, volviendo a cantar con su amigo Ed Sheeran después de su gran éxito que estuvo en lo más alto de las listas, ‘Perfect Symphony’, y colaborando con la sensación del pop Dua Lipa en el single ‘If Only’. La superestrella del crossover Josh Groban y la soprano clásica Aida Garifullina también cantan dúos con Bocelli en el disco, que se publica en Sugar/Decca el 26 de octubre. Es el primer álbum con nuevo material del cantante italiano en 14 años: 16 canciones enteramente nuevas que son un canto al amor, la familia, la fe y la esperanza.

En el centro del nuevo disco hay un dúo que provoca escalofríos entre padre e hijo, en el que Matteo Bocelli, de veinte años, se sitúa en el centro de los focos junto con Andrea en ‘Fall On Me’ (Ven a mí), una canción hermosamente emocionante que refleja el vínculo entre padre e hijo. Aparecerá en los créditos finales de la esperadísima nueva película de Disney, El cascanueces y los cuatro reinos, protagonizada por Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren y Morgan Freeman. El single, que estará disponible en 7 idiomas diferentes, se publicará el viernes 21 de septiembre, junto con un asombroso vídeo musical que revela fotos jamás vistas hasta ahora de Andrea y Matteo, procedentes de su álbum de fotos familiares.

Andrea Bocelli dice del álbum: “Quería volver a mis recuerdos de ser un hombre joven, cantando en un bar con un piano. Evidentemente, desde entonces he producido muchos álbumes, he cantado multitud de versiones de canciones famosas y he interpretado muchas otras cosas. Pero en un determinado momento me dije: "Ha llegado quizás el momento de concentrar mis esfuerzos en encontrar nuevas canciones". Como si empezara todo de nuevo, por así decirlo, en mi carrera”.

Sì es un álbum sobre el corazón y el alma, la actitud positiva y la familia, la melodía y la magia. Y por ese motivo Bocelli eligió un título tan poderoso y tan sencillo. “En este período histórico que estamos viviendo en este momento, decimos que no con demasiada frecuencia. Pero sí es la palabra que decimos cuando damos nuestro primer beso, cuando estamos de acuerdo con alguien, cuando queremos que alguien se sienta bien. Sì es la palabra que decimos siempre que las cosas acaban bien. Por mil y una razones, sí es la expresión de una palabra, una emoción y un sentimiento positivos, poderosos y humanos”.