Inicia la Semana de la Moda de Colombia

Colombiamoda, la Semana de la Moda de Colombia, inicia este martes en la ciudad de Medellín y se extenderá hasta el próximo jueves 26 de julio.

Para la edición 29 de este evento organizado por Inexmoda [instituto privado que desde hace 30 años promueve el crecimiento y desarrollo de la industria textil] se esperan 500 marcas de 13 países y 56.000 visitantes, de los cuales 11.500 son potenciales compradores nacionales y 1.500 internacionales.

En 2017, Colombiamoda dejó USD 12.5 millones de dólares en ganancias para los sectores involucrados en el evento, desde el textil hasta el turístico.

Como novedad, este año habrá espacios como The Vogue Talents Corner, con diseños de autor y desfiles cortos durante los tres días, y desarrollos nuevos como la Plataforma de agenda de negocios, donde los compradores pueden agendar citas con los expositores antes del evento para optimizar el tiempo.

En la noche de este lunes, el diseñador español Custo Dalmau, conocido por su marca Custo Barcelona, inauguró Colombiamoda con una colección creada junto a la firma Arkitect para las tiendas de cadena colombianas Éxito, colección 100% hecha en Colombia en más de 20 talleres de confección, que podrá ser adquirida a muy bajo costo en dichas tiendas.

Una de las colecciones más esperadas es la del cantante colombiano de reggaeton J Balvin, #2 en el Hot 100 de Billboard con su canción I like it, quien se une a la marca nacional GEF para crear prendas inspiradas en el movimiento hip hop de los años noventa y looks cargados de transparencias y plateados, una tendencia que se vio en la última Semana de la Moda de Londres.