Isabel II se plantea adoptar a los perros de su guardabosques fallecido

A pesar de que Isabel II decidió hace tiempo que su actual camada de corgis, la raza de perros que le ha acompañado a lo largo de gran parte de su vida, sería la última que criaría debido a su avanzada edad, la soberana de 90 años se estaría planteando ahora acoger a dos nuevos canes en su regio hogar, las mascotas de su antiguo guardabosques Bill Fenwick, que falleció la semana pasada a los 95 años.



Los dos animales están ya más que familiarizados con la monarca británica al haber sido ella la encargada de pasearlos una vez a la semana durante al menos el último año, después de que la salud de su dueño empeorara demasiado como para hacerlo en persona y de que la esposa de este, Nancy, falleciera.



"La reina sentía un gran cariño hacia Nancy y Bill y llegaron a estar muy unidos. Bill no gozaba de buena salud y no podía ocuparse de que los perros hicieran tanto ejercicio como le hubiese gustado. Además de un corgi, también tenía un bichon frisé. La mayoría de los domingos, tras la hora del almuerzo, la reina le visitaba y sacaba a los dos perros de paseo por el parque. Era su forma de agradecerle su amistad y lealtad durante tantos años y el cuidar de sus propios canes", explica al Daily Express una fuente cercana a la familia real.



Desde 1945, se calcula que Isabel ha tenido al menos 30 corgis, todos ellos descendientes de una perrita de la misma raza llamada Susan que le regalaron en su 18 cumpleaños. Sin embargo, ahora estaría dispuesta a hacerse cargo de dos 'forasteros' como gesto de agradecimiento hacia su añorado guardabosques.



"Le afectó mucho la noticia de que Bill había fallecido y se está planteando quedarse con sus perros si ninguna otra persona de su familia puede hacerlo. Bill es uno más de los amigos cercanos que ha perdido en los últimos años y debe resultarle duro. Es cierto que la reina no quiere tener más perros jóvenes, pero los de Bill ya son mayores y les tiene mucho cariño, así que es muy probable que los acoja".