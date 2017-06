Isabela Moner, una joven latina en mitad del caos de "Transformers"

Antonio Martín Guirado

Los Ángeles (EE.UU.), 23 jun (EFE).- La joven Isabela Moner emerge con luz propia en mitad del caos y las toneladas de efectos visuales de "Transformers: The Last Knight", y asegura a Efe que es un orgullo que una latina como ella tenga un papel relevante en un filme tan comercial.

"Fue una experiencia genial", afirma la actriz de 15 años, nacida en Cleveland y de madre peruana.

"Me adentré en ese mundo de locura sin saber realmente qué esperar. Había escuchado tantas cosas sobre Michael Bay (el director de la saga), que fui con miedo al rodaje, pero resultó ser encantador y me cuidó muchísimo", agrega.

La cinta narra cómo, tras la desaparición de Optimus Prime, una nueva guerra entre los Transformers y los humanos amenaza con destruir el mundo. Esta quinta entrega de la franquicia robótica cuenta en su reparto con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel y Laura Haddock.

Moner interpreta a una superviviente de la destrucción que sufrió la ciudad de Chicago durante los acontecimientos de la anterior entrega, "Age of Extinction" (2014), y en la historia se confirma como una auténtica guerrera y un valor seguro para salvar a la humanidad.

"Es la primera vez que esta saga cuenta con una protagonista latina. Es una gran oportunidad para mí. De hecho, el personaje no estaba escrito como latina, pero Michael Bay quiso que fuera yo quien lo interpretara tras ver mi audición", explica con gran ilusión la joven.

Moner ve ciertos paralelismos entre su rol, Izabella, y el de Natalie Portman en el filme "Léon: The Professional" (1994), por ser mujeres independientes y maduras dentro del cuerpo de adolescentes.

"Ojalá el público vea por qué me enamoré del personaje. Puse un gran esfuerzo físico y emocional en él. Ojalá inspire a los más jóvenes y comprueben que nosotros también podemos ser útiles para la sociedad", afirma rotunda.

La película, que se estrenó este miércoles con unos ingresos de 15,7 millones de dólares y aspira a recaudar unos 65 millones durante el fin de semana en EE.UU., contó con un presupuesto superior a los 200 millones de dólares.

La franquicia, aunque siempre ha sido vilipendiada por la crítica, ha sido hasta ahora todo un imán en taquilla, ya que las cuatro entregas anteriores recaudaron más de 3.600 millones de dólares en total.

"En esta ocasión contamos con nuevos guionistas (Art Marcum, Matt Holloway y Ken Nolan) que han aportado mucho humor a la historia. Creo que es más ligera que las anteriores, pero seguimos tocando temas importantes, como la importancia de unirnos en torno a una buena causa", sostiene.

En el rodaje, el encargado de mantener la buena sintonía era Mark Wahlberg, con quien Moner desarrolló una relación "casi paternal".

"Es la persona más dulce y cariñosa que hay. Para mí fue como una figura casi paternal en el rodaje. Me animaba constantemente y no dudaba en darme muchos consejos. Incluso me decía que debía alejarme de los chicos", dice entre risas.

Sin perder esa inocencia responde cuando se le pregunta si en algún momento temió por la reacción de sus seguidores más jóvenes cuando comprueben que su personaje emplea varias palabras malsonantes en español, como "cabrón" o "puto".

"Honestamente, creo que es más auténtico así. Cualquier adolescente usa esas palabras a diario, aunque no sea delante de sus padres. Mi personaje emplea otras palabras peores, pero se eliminaron del montaje final", desvela.

Moner llegó a Hollywood tras iniciar su camino artístico sobre las tablas de Broadway y en series y películas para el canal infantil Nickelodeon. Pero posiblemente su gran prueba de fuego llegue más adelante este año con el estreno de "Soldado", la secuela de "Sicario", donde comparte escenas con Benicio del Toro.

"Fue algo maravilloso. Simplemente con sentarte a hablar con él sientes que ganas diez años más de sabiduría", asegura.

La actriz, aunque está dando sus primeros pasos en la industria, no pierde de vista sus raíces y regresa cada año a visitar la familia de su madre en Perú.

La próxima vez será en apenas unas semanas, para celebrar que cumple 16 años el 10 de julio. EFE

mg/hma/eat