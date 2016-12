Iván Sánchez lanza una indirecta a la prensa en su mensaje navideño

El actor Iván Sánchez no se limitó a transmitir sus mejores deseos a todos los seguidores que acumula en su perfil de Instagram poco después de una fecha tan señalada como la del día de Navidad, sino que aprovechó la circunstancia para saludar también a todos aquellos profesionales de la información que, a su juicio, han dedicado buena parte de su tiempo a "vomitar su malestar con su propia vida" al entrometerse en determinados asuntos que pertenecen a su ámbito más íntimo.



"Le deseo lo mejor a tod@s los que por aquí están acompañando día a día..., también a aquellos que dedican parte de sus días a vivir la vida de otros para vomitar su malestar con su propia vida, a esos también, les deseo una vida plena y rica. Gracias por tod@s los detalles y deseos (sic)", escribió el intérprete en su cuenta de la famosa red social, de lo que se desprende una dura crítica a los medios que, por ejemplo, este año se hicieron eco de su separación de Elia Galera -madre de sus dos hijos- y especularon con las circunstancias de su actual romance con la actriz Ana Brenda Contreras.



El atractivo artista, afincado en México desde que saltara al estrellato en ese país con su participación en la popular telenovela 'La Reina del Sur', ya dejó entrever en su momento lo mucho que le incomodaba el interés que generaba su vida privada a ambos lados del Atlántico cuando acudió a España para presentar su última película, 'Backseat Fighter', renegando de alguna forma de su condición de celebridad.



"[En México] puedo ir por la calle tranquilo. Es cierto que mi trabajo es público y eso hace que la gente te mire y te reconozca, pero los que se acercan lo hacen con respeto y me felicitan por mi trabajo. Yo me dedico a trabajar y no a vender mi vida privada. Sí, es inevitable salir en la prensa del corazón. Espero que con el tiempo también sepan que no vendo mi vida, ni quiero exponerla. Espero que en algún momento se encuentre un equilibrio", explicaba en una entrevista reciente a la revista Teleprograma.



Sin embargo, a pesar de que en un principio trató de llevar con la mayor discreción posible su relación sentimental con Ana Brenda, en la actualidad los dos enamorados viven su idilio con la mayor normalidad posible y no tienen reparo alguno en intercambiar mensajes de cariño a la vista de todos los usuarios de la esfera virtual.



De hecho, ambos se dejaron ver recientemente en un divertido vídeo que documentaba la fiesta de cumpleaños de la mexicana, en la que Iván apareció por sorpresa en la sala cargando con una llamativa tarta llena de bengalas y marcándose un original baile con el que sorprender a todos los presentes.