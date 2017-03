Jack White 'rompe cosas' con un bate de béisbol antes de cada concierto

El controvertido músico necesita verse rodeado de un entorno lo más silencioso posible para concentrarse de cara a la composición de los temas que conformarán su próximo trabajo en solitario.

Siendo fiel a la imagen llena de excentricidades que le ha acompañado durante toda su carrera musical, Jack White ha querido sorprender una vez más a su público revelando el peculiar ritual al que se somete antes de subir al escenario y hacer gala de su potente directo.



Si hace unos años se daba a conocer que el cantante había decidido invertir en una compañía de bates de béisbol, ahora ha sido el propio artista quien se ha encargado de revelar que el uso que puede darle a estos objetos le sirve, entre otras cosas, para imbuirse del espíritu de rebeldía que necesita antes de cada concierto.



"Bebo Red Bull, un chupito de whisky. Rompo cosas con un bate de béisbol detrás del escenario. Tienes que prepararte para la histeria", confesó el cantante de rock en una entrevista con la revista The New Yorker, algo que quizá no sorprenda demasiado después de que en 2003 Jack se declarara culpable de haber protagonizado un desagradable altercado con el vocalista de The Von Bondies, Jason Stollsteimer.



La agresiva y ruidosa costumbre que le define cuando se encuentra entre bambalinas contrasta, sin embargo, con el ambiente de silencio e introspección que tratará de crear cuando tenga que volver al estudio de grabación para preparar los temas del que será su tercer trabajo discográfico como solista, una vez descartado definitivamente el rumoreado regreso de su banda The White Stripes tras su disolución en 2011.



"Voy a intentar escribir canciones donde no me puedan escuchar los vecinos. Y quiero escribir como Michael Jackson lo haría: en vez de componer por encima de los instrumentos o tararear melodías, piensas en ellas. Quiero hacerlo todo con mi cabeza, en silencio y en una sola habitación", explicó sobre un proceso creativo que necesita llevar a cabo en solitario y en base a una serie de estrictas reglas.