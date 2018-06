Jada Pinkett Smith está 'preocupada' por las elecciones amorosas de su hijo Jaden

Después de reflexionar abiertamente sobre el impacto emocional de la alopecia que sufre y de otros muchos aspectos de su convivencia diaria con su marido Will Smith, la actriz Jada Pinkett Smith ha dedicado el último episodio de su programa de tertulias 'Red Table Talk' a abordar un tema potencialmente tan sensible como el que corresponde a los respectivos historiales sentimentales de sus hijos Jaden (19) y Willow Smith (17).



"Ha habido algunas elecciones [de chicas] de Jaden que me han dejado bastante preocupada. Por otro lado, Willow siempre ha tenido muy buen gusto a la hora de enamorarse, todas sus elecciones han sido espectaculares, para serte completamente sincera", ha expresado la artista en un adelanto del próximo programa, sin atreverse, eso sí, a revelar la identidad de los otros implicados.



Pero independientemente de la opinión que le merecen los amigos y amigas más especiales en el día a día de sus retoños, la estrella de cine se mantiene siempre fiel a su principio de respetar la autonomía y el espacio personal de sus vástagos tanto como le resulte posible.



"Tienes que dejarte llevar por la corriente. Tus hijos no siempre van a salir con gente que te caiga especialmente bien. Pero lo más importante de todo, lo que he aprendido en todos estos años, es que tu función principal como madre es la de apoyarles y estar ahí para ellos cuando toman sus decisiones. Si no lo haces, es probable que acabes causando más de un conflicto", ha aseverado en la misma conversación.