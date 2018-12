Jamal Khashoggi y otros periodistas nombrados “Personaje del año” por la revista Time

El periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul, ha sido nombrado este martes personaje del año por la revista estadounidense Time, una distinción compartida con otros periodistas.

Time asegura que Kashoggi se convirtió en blanco por su trabajo y por eso lo destaca como protagonista del año. Dice que siempre puso su labor de reportero por encima de todo, y aun estando desde el exilio, en Washington, siguió resaltando lo que ocurría en su país en defensa de la libertad de expresión. Lo califican como una persona que “mantuvo la independencia que distingue entre tiranía y democracia” y que ha demostrado en quién se puede confiar para contar la historia.

Como mencionábamos anteriormente, la revista no destacó únicamente a Khashoggi, sino a otros periodistas alrededor del mundo a quienes en su portada denomina “Los Guardianes”. Menciona también a los reporteros del diario The Capital Gazette en Maryland, quienes fueron víctimas de un tiroteo en el que murieron cinco de sus compañeros en junio.

