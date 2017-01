James Rodriguez se posiciona públicamente en contra del aborto

Teniendo en cuenta que siempre ha exhibido con orgullo su fervor religioso y la profunda conexión entre sus ideales y aquellos que marcan las sagradas escrituras, no debería resultar especialmente sorprendente que James Rodriguez, futbolista del Real Madrid, entienda como algo inconcebible la interrupción voluntaria de un embarazo, pero por si su postura ante tan controvertido tema no hubiera quedado lo suficientemente clara, ahora ha emitido un vídeo en el que constata su oposición frontal al aborto "ante cualquier tipo de circunstancia".



"Hola, soy James Rodriguez y estoy en contra del aborto sobre cualquier circunstancia y yo apoyo la vida, que vale más que cualquier cosa", se dirige el colombiano a los espectadores de una grabación llamada 'Testimonios de vida' y que parece corresponder a una serie documental sobre algunos de los personajes más relevantes del panorama social y deportivo.



El también delantero de la selección colombiana también se sincera en la misma grabación sobre la emoción que le invadió al conocer, cuando solo tenía 21 años y su pareja, la exjugadora de voleibol Daniella Ospina, 22, que debutaría en la paternidad al tiempo que se consolidaba como uno de los futbolistas más prometedores del mundo, una noticia que, a pesar de la exigente responsabilidad que acarreaba, sobrellevó con todo el optimismo y la ilusión de quien considera que se trata de la voluntad de Dios.



"Desde que supe que iba a ser padre, para mí fue una alegría enorme. Yo siendo joven, para mí fue algo único", se expresa James en la pieza audiovisual.



Tal es la fe que deposita en la providencia, que el jugador ha convertido en toda una tradición dedicar la mayor parte de sus goles al Altísimo mirando al cielo y apuntando en esa dirección con sus dedos índices. De la misma forma, el deportista no duda en hacer uso de sus redes sociales para agradecerle directamente su "soporte" ante cualquier reto de su carrera en la élite futbolística.



"Porque tú Dios eres mi soporte. Gran trabajo de todo el equipo", publicaba recientemente en su cuenta personal para celebrar una de sus últimas victorias con el Real Madrid.