Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley, padres de un niño

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El actor Jason Statham y la modelo Rosie Huntington-Whiteley han sido padres de un niño, según desveló hoy la británica en una publicación de su perfil oficial en Instagram.

Huntington-Whiteley, de 30 años, publicó una fotografía del bebé agarrando uno de sus dedos y comentó que el niño, que nació el sábado, se llama Jack Oscar Statham y pesó 4 kilos.

La pareja, prometida desde enero del año pasado, también empleó esa red social para anunciar en febrero que la modelo estaba embarazada.

Se trata del primer hijo para ambos.

Statham, de 49 años y conocido por sus papeles en "Snatch", "The Transporter" y "The Expendables", se ha sumado en los últimos tiempos a la saga "Fast and Furious", una de las franquicias más exitosas de la actualidad.

Por su parte, Huntington-Whiteley ha aparecido en cintas como "Mad Max: Fury Road" y "Transformers: Dark of the Moon". EFE

