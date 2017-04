Jennifer Hudson: "Aún me resulta surrealista que ganara el Óscar"

Antonio Martín Guirado

Los Ángeles (EE.UU.), 8 abr (EFE).- Han pasado diez años desde que Jennifer Hudson se alzara con el Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel en el musical "Dreamgirls", un logro que, a pesar del tiempo transcurrido, aún le sigue pareciendo "surrealista", confesó la artista en una entrevista con Efe.

"Dios, aún me resulta surrealista que ganara el Óscar", confesó la intérprete, que, con el primer papel de su carrera, se impuso a Cate Blanchett ("Notes On a Scandal"), Adriana Barraza ("Babel"), Rinko Kikuchi ("Babel") y Abigail Breslin ("Little Miss Sunshine").

"Recuerdo que cuando llegaron a mi categoría y comenzaron a leer las nominadas, yo en mi cabeza me daba mi propio discurso. Me decía a mí misma que estuviera tranquila y que, pasara lo que pasara, yo ya había ganado al llegar tan lejos. Cuando dijeron mi nombre, pensé: 'No te muevas, eso solo lo has oído tú'", explicó entre risas.

Hudson, además, confesó que no llevaba un buen presentimiento consigo, ya que en aquel mismo escenario donde discurrían los Óscar, el del por entonces denominado Teatro Kodak (ahora Dolby), se celebró tres años antes la final de la tercera temporada del programa musical American Idol, donde fue eliminada.

"No sé por qué aún se me viene aquello a la cabeza antes que el Óscar", reconoció.

La artista lanza el próximo viernes "Sandy Wexler", la historia de un cazatalentos de Los Ángeles (Adam Sandler) en la década de 1990, encargado de gestionar las trayectorias profesionales de un excéntrico grupo de clientes en busca de la gloria.

Las cosas se complican para el protagonista cuando se enamora perdidamente de su más reciente contratación, Courtney Clarke (Hudson), una cantante de gran talento que acaba de descubrir mientras actuaba en un parque de atracciones.

"Recuerdo que Adam me dijo que lo que pretendía hacer era una versión cómica de 'The Bodyguard'", dijo la actriz en alusión a la popular película de 1992 protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston.

"Esa es mi película favorita de todos los tiempos con mi artista favorita de todos los tiempos, así que... ¿por qué no iba a hacerlo? Además, poder trabajar con Adam es una bendición. Lo tuve muy claro", manifestó Hudson.

El papel le viene como anillo al dedo a la artista, que vio grandes similitudes entre su personaje y ella misma en la vida real, algo lógico teniendo en cuenta que Hudson fue descubierta por "American Idol" y ha llegado a consolidarse en Hollywood ("Sex and the City", "The Three Stooges", "Sing") sin descuidar su carrera musical.

"Cuando me senté a discutir el personaje con Adam, coincidimos en señalar que mi personaje se parecía a la Whitney Houston de los 90 y también a mí en mis comienzos. Este personaje es muy similar a mí en muchos aspectos", apuntó la intérprete de Chicago, de 35 años.

"Sandy Wexler" supone la tercera obra de Adam Sandler con Netflix como parte de un acuerdo que firmaron ambas partes en octubre 2014 por un total de cuatro películas de estreno directo en la plataforma, que cuenta con 93 millones de suscriptores en todo el mundo.

Las dos anteriores, "The Ridiculous 6" y "The Do-Over", son los mayores éxitos cinematográficos lanzados por la propia plataforma en su historia, confirmó la compañía. Por eso, no es de extrañar que Netflix y Sandler hayan renovado ese contrato para cuatro cintas más.

"No me sorprende", confesó la ganadora del Globo de Oro y del Grammy.

"Es un honor poder estar en una película que va a ver tanta gente. Creo que todo el mundo es fan de Adam. Cada día en el set de rodaje le veía y me tenía que recordar que estaba allí para actuar, pero me podría haber pasado todo el día simplemente mirándole porque soy una fan enorme", agregó. EFE