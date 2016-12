Jennifer Lopez disfruta de las 'atenciones' constantes de Drake

Desde que ayer miércoles la cantante Jennifer Lopez publicara en su perfil de Instagram una imagen que la retrataba en actitud cariñosa con el rapero Drake, con el que ha venido compartiendo varias sesiones de trabajo en el estudio de grabación, los rumores que apuntan a un posible idilio entre ellos no han dejado de ganar intensidad, sobre todo desde que los allegados a la intérprete hayan querido destacar públicamente el momento de inmensa felicidad que vive la diva del Bronx junto al músico canadiense.



"Jen está muy emocionada por el año que va a comenzar, entre otras razones porque se lo pasa en grande con Drake durante las muchas visitas que él hace a su casa. Ahora mismo solo tiene palabras de cariño y de admiración hacia él, y no solo por la buena química que desprenden cuando trabajan juntos. Están disfrutando al máximo de la compañía mutua y a todos los niveles. A Jennifer le agrada especialmente que él la colme de atenciones y que la trate con tanto respeto", reveló una fuente a la revista People.



Antes de que la famosa intérprete se atreviera a hacer partícipe a la opinión pública de la estrecha complicidad que le une al que fuera exnovio de Rihanna, quien por cierto ha dejado de seguir a la neoyorquina en Instagram desde que empezaran a circular las primeras especulaciones, los dos artistas habían tratado de mantener en un discreto segundo plano el vínculo cada vez más intenso que habría surgido entre ellos y del que ahora no dudan en presumir abiertamente.



"Jen y Drake han tratado de fingir que su vínculo es meramente profesional, pero lo cierto es que solo están intentando ocultar su romance y el hecho de que se sienten muy atraídos el uno por el otro. Se han visto con mucha frecuencia en las últimas semanas y sus amigos ya comentan sin disimulo la buena sintonía que existe entre ellos", aseguraba un informante al diario The Sun.