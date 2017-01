Jennifer Lopez presenta oficialmente al verdadero 'amor' de su vida

En medio del arduo debate que se ha generado entre la opinión pública a cuenta de los rumores que apuntan a un llamativo romance entre la cantante Jennifer Lopez y el rapero Drake, la diva de Bronx ha optado ahora por mantenerse completamente ajena a tan llamativo tema para, en su lugar, recurrir a su perfil de Instagram para dedicar una emotiva felicitación y un sinfín de halagos a su padre David Lopez, a quien la intérprete acredita como la persona que le enseñó a "amar incondicionalmente".



"Feliz cumpleaños a este maravilloso hombre que hizo de mí la persona que soy a día de hoy y que me enseñó que el amor incondicional de verdad existe. Mi padre, David Lopez. Estamos en esto juntos y siempre nos tendremos el uno al otro", reza el conmovedor mensaje con el que la artista demuestra quién es realmente el gran referente masculino que ha tenido a lo largo de su vida.



A diferencia del elaborado texto que ha publicado para rendir homenaje a su progenitor, Jennifer prefirió no dar detalles por escrito con los que arrojar luz sobre las circunstancias en las que tomó hace dos días su mediática imagen con Drake, en la que ambos aparecen acurrucados en el sofá y dejando entrever que la naturaleza de su vínculo podría traspasar el ámbito profesional.



Aunque ninguno de los dos protagonistas de esta historia ha querido pronunciarse públicamente sobre el tema, a lo largo de la semana no han dejado de emerger detalles sobre su hipotético romance que parecen tener su origen en el círculo más cercano a la estrella del pop y que revelan una profunda complicidad entre los dos artistas.



"Jen y Drake han tratado de fingir que su vínculo es meramente profesional, pero lo cierto es que solo están intentando ocultar su romance y el hecho de que se sienten muy atraídos el uno por el otro. Se han visto con mucha frecuencia en las últimas semanas y sus amigos ya comentan sin disimulo la buena sintonía que existe entre ellos", explicaba una fuente al diario The Sun.



Poco después de Jennifer compartiera en las redes sociales la foto que ha hecho saltar todas las alarmas en torno a un supuesto nuevo capítulo de su vida sentimental, la también cantante Rihanna -expareja de Drake- dejó de seguir a su entonces amiga en Instagram, un gesto que muchos de sus admiradores han interpretado como una forma de confirmar indirectamente la noticia.



"La gente que forma parte del círculo más cercano a Rihanna no paran de hablar de lo molesta que está Rihanna con todo este tema. Hace solo unos meses, eran ella y Drake quienes estaban juntos. Jen es una de sus mejores amigas en el mundo de la música y el hecho de que sea ella quien le ha quitado a Drake es lo que más le ha sorprendido de todo esto", aseguraba otro informante al mismo medio.