Jennifer Lopez sigue creyendo en el matrimonio, especialmente si es con Alex Rodriguez

Aunque la creencia generalizada sea que a la tercera va la vencida, en el caso de Jennifer Lopez su experiencia demuestra que el viejo refrán no siempre acierta: tras haber pasado por el altar en dos ocasiones anteriormente, la cantante le dio el 'sí quiero' a su buen amigo Marc Anthony en 2004 en un enlace que parecía un final de cuento de hadas para su ajetreada trayectoria amorosa, especialmente tras el nacimiento de sus mellizos Max y Emme, pero apenas seis años después ambos anunciaban su separación y la cantante regresaba a la soltería una vez más.



Sin embargo, todos esos fracasos no han conseguido acabar con la fe de JLo en la institución del matrimonio y, ahora que su corazón vuelve a estar ocupado por el exjugador de béisbol Alex Rodriguez, no se lo pensaría dos veces antes de volver a convertirse en una mujer casada.



"Sí que sigo creyendo en el matrimonio y sí que me gustaría hacerme mayor al lado de alguien con quien mantuviera una relación y un compromiso de por vida. Pero tampoco quiero forzar nada, al menos por el momento", explica la diva del Bronx en una nueva entrevista a Harper's Bazaar en la que asegura que, pese a que por el momento no suenen campanas de boda, su romance con el deportista retirado va viento en popa.



"Todo marcha bien, es una relación sana y nos comunicamos sin problema. Cada uno comprende muy bien cómo es la vida del otro, de una manera que poca gente podría. Los dos entramos a formar parte de la vida pública con ventipocos años, y conseguimos mucho más de lo que se esperaba de nosotros desde el principio. Eso es algo que afecta a todas las dinámicas de tu vida, desde la que mantienes con tu familia a la de tu trabajo o tus relaciones de pareja. Tenemos un bagaje muy similar", apunta como la clave de su éxito.



Al margen de cuáles sean sus planes en el terreno sentimental, en el profesional la artista sigue cosechando éxitos con el concurso 'World of Dance' y con sus nuevos temas en castellano, haciendo gala de una energía que ya quisieran para sí muchas estrella juveniles. A ese respecto, la cantante no puede más que repetir lo que ya ha explicado en muchas ocasiones anteriores: que su edad solo la limita hasta donde ella se lo permita.



"Los mantras o afirmaciones son muy importantes", apunta. "'Soy joven y atemporal', yo me lo repito cada día varias veces y sé que suena como un cliché de mi**da, pero es así: la edad es solo un estado mental", insiste, antes de pasar al aspecto práctico de su belleza citando a su gran referente: "Solo hay que fijarse en Jane Fonda, ella se centra en los básicos: descansar como debe, entre ocho y diez horas. No bebe ni fuma, trata de llevar una vida saludable".