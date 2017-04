Joan Roca: "no se trata de ser el mejor en el mundo, sino el más auténtico" Mantenerse en los primeros puestos de la lista de los 50 mejores restaurantes es cada vez más difícil, pero lo importante "no se trata de ser el mejor en el mundo, sino el más auténtico", aseguró a Efe Joan Roca, que con "El Celler de Can Roca" se situó hoy en tercera posición.