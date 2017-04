Joe Manganiello estuvo a punto de ser Superman

Hace cuatro años el actor Joe Manganiello estuvo a punto de convertirse en el nuevo Superman en la película dirigida por Zack Snyder para retomar las aventuras de uno de los superhéroes más famosos de la gran pantalla. Sin embargo, en el último momento los compromisos del intérprete para con la serie 'True Blood', con la que saltó a la fama dando vida a un hombre-lobo, le impidieron aceptar el papel, que finalmente fue a parar a manos de Henry Cavill.



"Llegué hasta a reunirme con Zack Snyder, estuvimos hablando una hora y media, y ese era precisamente el problema... Seguí adelante, conocí al resto del reparto y después me presentaron a Zack. Conocí hasta a los productores, a todo el mundo involucrado en el proyecto. Finalmente me senté a hablar con Zack acerca del personaje y la dirección que quería darle. Entonces fue cuando llamaron a los responsables de vestuario de 'True Blood' para pedirles mis medidas y empezar a diseñar el traje, y ahí fue cuando se acabó todo", explicó el marido de Sofía Vergara en una entrevista para el podcast 'Happy Sad Confunde' de MTV.



La decepción de tener que renunciar a un proyecto de tal magnitud afectó tanto a Manganiello, que ni siquiera fue capaz de ver la cinta en cuestión -que se tituló finalmente 'El hombre de acero'- hasta mucho tiempo después, y solo bajo los efectos de los calmantes que le recetaron tras sufrir una lesión muscular en el rodaje de 'Magic Mike XXL'.



A pesar de no haber podido enfundarse las mallas de Superman, finalmente al actor se le presentó una nueva oportunidad para entrar a formar parte del universo DC dando vida al mercenario Deathstroke en la próxima entrega de 'Batman', en la que Ben Affleck será el encargado de dar vida al hombre murciélago. Para estar a la altura de las circunstancias, Manganiello se ha sometido a un duro entrenamiento que mezcla kung fu con clases para aprender a manejar con soltura la katana de su personaje, al que veremos en los cines en 2018.